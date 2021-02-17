Мы ждём ваших интересных фото- и видеокадров на номер WhatsApp (+7-919-019-62-62).

Фотографии последствий ДТП прислали на вестийный WhatsApp (+7-919-019-62-62) неравнодушные жители нашей области. По их словам, грузовик находится в овраге со вчерашнего дня.Происшествие случилось на трассе в Судогодском районе, недалеко от деревни Лаврово. Судя по снимкам, водитель большегруза не справился с управлением на заснеженной трассе, машина съехала в кювет и перевернулась. О состоянии водителя на данный момент ничего не известно. Чтобы вытащить из снежных завалов грузовик, необходима спецтехника.«Вести-Владимир» благодарят владимирцев за присланные сообщения. Мы ждём ваших интересных фото- и видеокадров на номер WhatsApp (+7-919-019-62-62).