На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 февраля лабораторно подтверждено 137 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 февраля лабораторно подтверждено 137 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.39 - во Владимире18 - в Муромском районе6 - в Гусь-Хрустальном районе11 - в Ковровском районе9 - в Александровском районе8 - в Кольчугинском районе8 - в Петушинском районе6 - в Суздальском районе5 - в Меленковском районе4 - в Судогодском районе3 - в Киржачском районе3 - в Собинском районе2 - в Юрьев-Польском районе2 - в Гороховецком районе2 - в Камешковском районе1 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 25 969 случаев заболевания (5715 сл. в г. Владимире, 3251 сл. в Гусь-Хрустальном, 2832 сл. о. Муром, 1880 сл. в Ковровском, 1610 сл. в Александровском, 1547 сл. в Петушинском, 1214 сл. в Юрьев-Польском, 1179 сл. в Вязниковском, 1011 сл. в Кольчугинском, 932 сл. в Суздальском, 866 сл. в Собинском, 693 сл. в Гороховецком, 675 сл. в Киржачском, 673 сл. в Меленковском, 594 сл. в Камешковском, 573 сл. в Селивановском, 380 сл. в Судогодском, 344 сл. в г. Радужном).