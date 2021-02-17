Молодой человек угнал автомобиль и совершил на нем ДТП.

В конце января в ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение об угоне автомобиля.Потерпевшая, 39-летняя местная жительница, пояснила, что оставила авто с работающим двигателем рядом с одним из кафе, а вернувшись обратно, не обнаружила транспортное средство.В ходе оперативно-розыскных мероприятий угнанный автомобиль был обнаружен в кювете на территории города. Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого, 23-летнего жителя города Струнино, который сознался в содеянном.Молодой человек пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, планировал покататься на чужом авто и вернуть его на место парковки. Не справившись с управлением, фигурант съехал с дороги, после чего оставил автомобиль и вернулся в заведение, в котором отдыхал до этого.В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Александровскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).