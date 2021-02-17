В городе Торжок Тверской области мужчина выбросил с балкона своего пятилетнего сына. Мальчику чудом удалось выжить. Представители регионального управления СК России сообщили, что ребёнок ..

В городе Торжок Тверской области мужчина выбросил с балкона своего пятилетнего сына. Мальчику чудом удалось выжить.Представители регионального управления СК России сообщили, что ребёнок упал с высоты третьего этажа. По счастливой случайности он рухнул на заснеженный козырёк магазина, что спасло ему жизнь. Медики выявили у него ушиб шеи. Мотивы нерадивого отца остаются неизвестными. По предварительным данным, 30-летний мужчина заперся в комнате с сыном, прежде чем совершить преступление, передаёт