Напомним, 16 февраля 2022 года в деревне Воютино Меленковского района произошел пожар в частном...

Напомним, 16 февраля 2022 года в деревне Воютино Меленковского района произошел пожар в частном жилом доме.К сожалению, ввиду позднего времени происшествия пожар был обнаружен несвоевременно, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. По прибытии наблюдалось открытое горение частного деревянного жилого дома на площади 50 кв.м. Одними из первых прибыли добровольные пожарные ДПК «Дмитриевы горы» и подали первый ствол на тушение. Через несколько минут прибыли подразделения МЧС России.Пожар был оперативно ликвидирован, но, к сожалению, в ходе тушения были обнаружены тела двух погибших женщин. Их личности сейчас устанавливаются.Дознаватели МЧС России устанавливают причины произошедшего. По предварительной информации, к пожару мог привести аварийный режим работы электросети.Фото: https://33.mchs.gov.ru/