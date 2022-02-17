Сейчас врио руководителя медучреждения назначена заместитель по медицинской части Наталья Малинкина.

Глава департамента здравоохранения прокомментировал увольнение Светланы Макаровой с поста главврача Областной детской клинической больницы. Об этом Артём Осипов рассказал в ходе антиковидногоГосслужащий подчеркнул, что она никогда не ушла бы без уверенности в стабильной работе медучреждения.«Макарова - капитан и вожак детской медицины в регионе. Да, сейчас узкие специалисты переведены на приём детей на дому и в «красных зонах», но по Владимиру мы фиксируем спад заболеваемости почти в Медики работают сплочённо и слаженно. Я думаю, что через какое-то время Светлана Альбертовна сама даст комментарии в СМИ. Она и раньше была готова уйти со своей должности, но её просили остаться. Для меня большая потеря, что Светлана Альбертовна отказалась быть главным специалистом в педиатрии», - поделился своим мнением Артём Осипов.Напомним, что врач проработала в больнице 32 года, последние 14 лет медик возглавляла ОДКБ. Она имеет учёную степень кандидата медицинских наук. Является заслуженным работником здравоохранения страны. Сейчас врио руководителя медучреждения назначена заместитель по медицинской части Наталья Малинкина.