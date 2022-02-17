Компания сорвала сроки сдачи работ.

Во Владимире компания, которая занималась разработкой и внедрением электронной регистратуры, заплатила штраф в размере 882 тысячи рублей. Санкции были предусмотрены госконтрактом за срыв сроков ввода сервиса в эксплуатацию. Сервис дистанционной записи в поликлиники, который интегрировали с госуслугами, не работает с декабря прошлого года.Как сообщают коллеги из, департамент здравоохранения ведёт с подрядчиком претензионную работу. Общая сумма контракта превысила 176 млн рублей. При этом срок сдачи платформы перенесён с 10 февраля на 1 апреля.Сейчас же владимирцы могут записаться на приём к врачу через портал «регистратура33.рф», который переадресовывает пользователей на МИАЦ.