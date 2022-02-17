Бывший охранник Городской клинической больницы скорой помощи может получить до 5 лет лишения свободы за ложные сообщениях о бомбах в стенах медучреждения. Таким способом владимирец решил

Бывший охранник Городской клинической больницы скорой помощи может получить до 5 лет лишения свободы за ложные сообщениях о бомбах в стенах медучреждения. Таким способом владимирец решил отомстить начальству за свое увольнение. Руководитель медицинского учреждения поймал мужчину за употреблением алкоголя на рабочем месте. Он сообщил об этом работодателю охранника и его уволили. Мужчина оказался злопамятным и