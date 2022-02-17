Сумма, которую выделят коммунальщикам, пойдёт на аренду самосвалов, бульдозеров и погрузчиков, покупку ГСМ.

Мэрия Владимира попросила депутатов горсовета выделить «Центру управления городскими дорогами» 40 млн рублей уборку снега. Депутаты комитета по бюджетной и налоговой политике поддержали инициативу горадминистрации. При этом ранее директор учреждения Руслан ЮсуповСумма, которую перечислят коммунальщикам, пойдёт на аренду самосвалов, бульдозеров и погрузчиков, покупку ГСМ. Средства возьмут из остатков на счетах на начало года.Замглавы города Сергей Литвинкин, объясняя нужды ЦУГДа, отметил, что с начала зимы из областного центра вывезли 238 тысяч кубометров снега, что в 4 раза больше, чем за предыдущие несколько лет.Парламентарии согласились. Окончательное решение примут 22 февраля во время очередного заседания горсовета.Добавим, что за последние сутки вывезено более 5 000 кубометров сугробов. Спецтехника выполнила свыше 255 рейсов.