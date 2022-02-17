Дознаватель МЧС разбирается в причинах трагедии.

Два человека погибли на пожаре в деревне Воютино Меленковского района. Об этом рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.В 23-50 16 февраля поступило сообщение о возгорании на улице Поповской. По прибытию на место пожарные оперативно потушили огонь на площади 50 квадратных метров.«При разборе завалов обнаружены два погибших человека. Их личности устанавливаются», - уточнили в спасательном ведомстве.На происшествие выезжали три единицы техники, а также 10 человек личного состава. Помогали справиться с огнём добровольная пожарная команда «Дмитриевы горы» и СПК «Дмитриевы горы».Дознаватель МЧС разбирается в причинах трагедии.