Патрулируют Содышку на снегоходах. Гос.инспекторы по маломерным судам высматривают на льду любителей порыбачить. Хоть сейчас и календарная зима, но подлёдная рыбалка может окончиться

Патрулируют Содышку на снегоходах. Гос.инспекторы по маломерным судам высматривают на льду любителей порыбачить. Хоть сейчас и календарная зима, но подлёдная рыбалка может окончиться печально, говорят спасатели. Всё дело в перепадах температур. Иван Прокопенко, гос. инспектор по маломерным судам регионального МЧС В связи с температурными условиями сейчас температура воздуха: днём плюс, ночью минус, риск провалиться –