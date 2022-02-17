В 23:50 16 февраля 2022 года в деревне Воютино Меленковского района произошел пожар в частном жилом...

В 23:50 16 февраля 2022 года в деревне Воютино Меленковского района произошел пожар в частном жилом доме.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Вызов в пожарную охрану был совершён не своевременно, и на момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 50 кв. м. К сожалению, при разборе конструкций дома были обнаружены два погибших человека. Их личности устанавливаются.К ликвидации пожара привлекались от МЧС 3 единицы техники 10 человек личного состава. Так же привлекалась к тушению пожара добровольная пожарная команда «Дмитриевы горы» 1 единица техники, 2 человека и СПК «Дмитриевы горы» 1 единица техники, 1 человек. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/