Кадры из жизни редких людей. Фотопроект реализует некоммерческая организация Геном к...

Кадры из жизни "редких" людей.Фотопроект реализует некоммерческая организация "Геном" к Международному дню редких болезней. Он призван обратить внимание на людей с орфанными заболеваниями. Моменты из жизни людей, каждый день которых - преодоление трудностей, нашли отражение в работах фотокорреспондента Сергея Куксина. Как пишет портал "Город.Ковров", медсестра Светлана, её брат, мать и сын страдают болезнью Фабри. Своим примером они напомнили, что наслаждаться жизнью можно даже болея, главное, чтобы государство не забывало о таких "редких людях" .