В очереди на переселение стоят владельцы домов на Разина, Большой Московской, Карла Маркса, Подбельского, Черняховского и Федосеева.

Мэрия Владимира приобретёт 24 квартиры для расселения жителей аварийных домов. Лоты уже выставлены на торгах. Власти готовы выложить за помещения от 1,7 до 3,7 млн рублей. Площадь недвижимости составит от 28 до 45 квадратных метров.По условиям госконтрактов жильё должно быть благоустроенным и располагаться в доме не старше 1965 года постройки.Среди удобств: унитаз, газовая или электрическая плита, отопление, счётчики, мойка и умывальник. Недвижимость должна располагаться в черте Владимира.Добавим, что в рамках содействия реформированию ЖКХ бюджету областной столицы на эти цели выделили 327 млн рублей.В очереди на переселение стоят владельцы домов на Разина, Большой Московской, Карла Маркса, Подбельского, Черняховского и Федосеева.