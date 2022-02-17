Прокомментировал уход главврача ОДКБ и рассказал о ситуации с детской заболеваемостью. И.о. директора депздрава Артём Осипов ответил на вопросы «Шестого канала». Их озвучили на

Прокомментировал уход главврача ОДКБ и рассказал о ситуации с детской заболеваемостью. И.о. директора депздрава Артём Осипов ответил на вопросы «Шестого канала». Их озвучили на еженедельном коронавирусном брифинге. По нашей информации, детские врачи вынуждены совмещать плановый приём пациентов и работу с ковидными больными. Людей не хватает. Недавно уволилась главврач медучреждения Светлана Макарова. Она руководила больницей 14