Ещё одно предприятие Владимирской области стало участником нацпроекта «Производительность труда»....
Ещё одно предприятие Владимирской области стало участником нацпроекта «Производительность труда». «КовровЛесПром» начинает совместную работу с экспертами "Регионального центра компетенций".
Чтобы в финале стать пиломатериалами экспортного качества, древесина проходит длинный путь. От заготовки до распиловки, сушки и упаковки. На предприятии "КовровЛесПром" - полный цикл производства. Благодаря автоматическим линиям и оборудованию, аналогов которому нет в ЦФО, удалось свести ручной труд к минимуму. На лесопильном производстве в поселке Андреево трудится всего 80 человек. Но даже такой, относительно небольшой коллектив может работать более эффективно, уверены на предприятии. Поэтому решили стать участником национального проекта.
Елена Лужнова, генеральный директор ООО "КовровЛесПром":
- Участие в этой программе бесплатно, нас это заинтересовало, мы всегда готовы развиваться. Очень прельщает, что проводится обучение. Мы рассчитываем улучшить бизнес-процессы, потоки и движения продукции. Сократить время производственного цикла, чтобы быстрее реагировать на запросы покупателей.
Объем производства сегодня — более 2000 кубометров пиломатериалов в месяц, из них порядка 70% уходит на экспорт. А с помощью регионального центра компетенций появится возможность производить и экспортировать больше.
Татьяна Зауэр, руководитель проекта АНО "РЦК Владимирской области":
- Один из основных инструментов, который мы используем для поиска возможностей на потоке - это картирование. Вот то, что мы уже успели сделать на прошлой неделе - это пройти по потоку, посмотреть, какие есть операции на нашем пилотном потоке, какие есть запасы, какие есть - мы говорим не проблемы, а возможности для улучшений, и уже их зафиксировали.
С помощью инструментов бережливого производства эксперты РЦК помогают достичь сокращения времени процесса производства, оптимизировать загрузку персонала и оборудования и в целом увеличить выработку продукции. А ещё участие в проекте даёт дополнительную поддержку от региона.
Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:
- Получают компании это, в первую очередь, набор новых компетенций, второе - доступ к фонду развития промышленности и возможность привлечения средств от 1% размером до 500 миллионов рублей и, соответственно, стать участником программы по инвестиционному налоговому вычету.
Сегодня в проекте "Производительность труда" задействовано уже 43 предприятия. До 2024 года планируется вовлечь в процесс ещё семь.
Наталья Головешкина, Дмитрий Горкин, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»