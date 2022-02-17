Ещё одно предприятие Владимирской области стало участником нацпроекта «Производительность труда»....

Ещё одно предприятие Владимирской области стало участником нацпроекта «Производительность труда». «КовровЛесПром» начинает совместную работу с экспертами "Регионального центра компетенций".Чтобы в финале стать пиломатериалами экспортного качества, древесина проходит длинный путь. От заготовки до распиловки, сушки и упаковки. На предприятии "КовровЛесПром" - полный цикл производства. Благодаря автоматическим линиям и оборудованию, аналогов которому нет в ЦФО, удалось свести ручной труд к минимуму. На лесопильном производстве в поселке Андреево трудится всего 80 человек. Но даже такой, относительно небольшой коллектив может работать более эффективно, уверены на предприятии. Поэтому решили стать участником национального проекта.Елена Лужнова, генеральный директор ООО "КовровЛесПром":- Участие в этой программе бесплатно, нас это заинтересовало, мы всегда готовы развиваться. Очень прельщает, что проводится обучение. Мы рассчитываем улучшить бизнес-процессы, потоки и движения продукции. Сократить время производственного цикла, чтобы быстрее реагировать на запросы покупателей.Объем производства сегодня — более 2000 кубометров пиломатериалов в месяц, из них порядка 70% уходит на экспорт. А с помощью регионального центра компетенций появится возможность производить и экспортировать больше.Татьяна Зауэр, руководитель проекта АНО "РЦК Владимирской области":- Один из основных инструментов, который мы используем для поиска возможностей на потоке - это картирование. Вот то, что мы уже успели сделать на прошлой неделе - это пройти по потоку, посмотреть, какие есть операции на нашем пилотном потоке, какие есть запасы, какие есть - мы говорим не проблемы, а возможности для улучшений, и уже их зафиксировали.С помощью инструментов бережливого производства эксперты РЦК помогают достичь сокращения времени процесса производства, оптимизировать загрузку персонала и оборудования и в целом увеличить выработку продукции. А ещё участие в проекте даёт дополнительную поддержку от региона.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Получают компании это, в первую очередь, набор новых компетенций, второе - доступ к фонду развития промышленности и возможность привлечения средств от 1% размером до 500 миллионов рублей и, соответственно, стать участником программы по инвестиционному налоговому вычету.Сегодня в проекте "Производительность труда" задействовано уже 43 предприятия. До 2024 года планируется вовлечь в процесс ещё семь.Наталья Головешкина, Дмитрий Горкин, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»