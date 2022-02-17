В предпраздничные и праздничные дни, с 22 по 24 февраля, и с 4 по 8 марта изменится расписание...

В предпраздничные и праздничные дни, с 22 по 24 февраля, и с 4 по 8 марта изменится расписание пригородных поездов и экспрессов Московской железной дороги.Пресс-служба ОАО "РЖД" обращает внимание пассажиров, что движение поездов будет осуществляться следующим образом:22 февраля, 6 марта – расписанием вторника;23 февраля, 8 марта – воскресенья;24 февраля, 4 марта – четверга;5 марта – пятницы;6 и 7 марта – субботы.Корректировки коснутся всех направлений МЖД. В частности изменятся дни курсирования экспрессов в Александров, Владимир, Большую Волгу, Раменское, Рязань, Калугу и Тулу.Также 23 февраля и с 4 по 8 марта точечные корректировки коснуться графика движения поездов в Брянской, Калужской, Владимирской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областях.Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов и заранее спланировать поездку. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».Фото: https://pixabay.com/ru/