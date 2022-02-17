Счетная палата Владимирской области опубликовала результаты проверки использования бюджетных...

Счетная палата Владимирской области опубликовала результаты проверки использования бюджетных средств, направленных на строительство крытого спортивного зала ГКОУ ВО «Кадетский корпус» им. Д.М. Пожарского.Счетной палатой Владимирской области на основании постановления Законодательного Собрания Владимирской области проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств при строительстве крытого спортивного зала в «Кадетском корпусе» в ЗАТО г. Радужный.В 2017-2018 годах из областного бюджета на строительство спортивного зала выделено 26 млн. руб. Заказчиком выполнения работ являлось государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Облстройзаказчик», подрядчиком – ООО «СК ПромТехнологии». Строительный контроль выполнения работ осуществлялся заказчиком самостоятельно. Проверка показала, что строительство спортивного зала начато в ноябре 2017 года, а завершено – в феврале 2019 года с нарушением установленных контрактом сроков.В марте 2019 года выявлен ряд существенных недостатков, препятствующих использованию объекта по прямому назначению. Проверкой установлено, что основной причиной разрушения стяжки пола послужило несоблюдение подрядчиком требований проектной документации и строительных норм и правил при производстве работ, а также применение ненадлежащего материала.В апреле-мае 2019 года застройщиком и заказчиком были приняты меры досудебного урегулирования вопроса по устранению подрядчиком выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств по контракту. В период с июня 2019 года по июнь 2020 года осуществлялось судебное производство по делу, в результате исковые требования ГБУ ВО «Облстройзаказчик» были удовлетворены в полном объеме. В июле 2020 года судебными приставами начато исполнительное производство. Однако ООО «СК ПромТехнологии» приступило к исполнению гарантийных обязательств лишь в ноябре 2021 года.Недобросовестное исполнение должностными лицами ГБУ ВО «Облстройзаказчик» обязанностей по проверке качества выполненных подрядчиком работ повлекли причинение материального ущерба Владимирской области оценочно в сумме 2,3 млн. руб., неэффективное использование бюджетных средств в сумме 25,3 млн. руб., а также способствовали созданию на протяжении трех лет социальной напряженности, вызванной проблемой доступности занятия физической культурой детей, проходящих обучение в ГКОУ ВО «Кадетский корпус».Подрядчик обещал закончить работы до конца зимы, но остается риск невыполнения им гарантийных обязательств, так как в настоящее время идет рассмотрение дела о признании его банкротом, что приведет к дополнительной нагрузке на областной бюджет, оценочно в сумме 2,6 млн. руб., необходимых для исправления некачественно выполненных работ и выполнение неосуществленных работ при строительстве спортивного зала.По итогам проверки директору ГБУ ВО «Облстройзаказчик» направлено представление. Материалы проведенного контрольного мероприятия направлены в УМВД России по Владимирской области и прокуратуру Владимирской области. Также о результатах проверки проинформированы временно исполняющий обязанности Губернатора Владимирской области и председатель Законодательного Собрания Владимирской области, сообщает пресс-служба счетной палаты Владимирской области.