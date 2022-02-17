Сотрудники МЧС продолжают патрулировать водоёмы региона. Сегодня на реке Содышке они провели рейд с...

Сотрудники МЧС продолжают патрулировать водоёмы региона. Сегодня на реке Содышке они провели рейд с использованием спецтехники.Снегоходы позволяют значительно сократить время патрулирования и увеличить площадь охватываемой территории. А при возникновении происшествий оперативно подъехать к попавшему в беду. Во время рейда с рыбаками провели профилактические беседы, выдали памятки о правилах поведения на водных объектах в зимнее время. И как отмечают в Главном управлении МЧС, такая работа будет проводиться постоянно, в том числе в выходные дни.Иван Прокопенко, государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС по Владимирской области:- Нахождение на льду небезопасно, тем более, в связи с погодными условиями сейчас температура днём плюс, ночью минус - риск провалиться очень большой, повторюсь. Поэтому стоит быть предусмотрительным и лишний раз не подвергать себя опасности.