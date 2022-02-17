Прокуратурой Судогодского района проведена проверка по заявлению местной жительницы по жилищному...

Прокуратурой Судогодского района проведена проверка по заявлению местной жительницы по жилищному вопросу.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, девочка является лицом из числа детей, оставшихся без попечения родителей. Ее мать лишена родительских прав в 2006 году, отец - в 2016 году.Департаментом образования администрации Владимирской области в 2019 году заявительница включена в список лиц, подлежащих первоочередному обеспечению жилыми помещениями.Несмотря на неоднократные обращения в муниципалитет, жильем она не обеспечена, и, родив ребенка в 2021 году, вынуждена арендовать квартиру или проживать у знакомых.В целях защиты прав лица, оставшегося без попечения родителей, прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о предоставлении администрацией района жилого помещения нуждающейся. Требования прокурора удовлетворены.Во исполнение решения суда заявительнице в настоящее время предоставлена квартира общей площадью 31,9 кв.м., заключен договор найма специализированного жилого помещения.Фото: https://pixabay.com/ru/