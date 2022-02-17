Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность...

Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность бывшего директора ГБУ ВО «Облстройзаказчик» Потаповой Татьяны, причастной к растрате денежных средств учреждения в особо крупном размере и получению взятки за незаконные действия.Как сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области, фигурантка незаконно растратила бюджетные денежные средства учреждения при заключении договоров на проведение кадастровых и лабораторных работ с одним из индивидуальных предпринимателей. В частности, Потапова, в нарушение установленного порядка (при заключении договоров отсутствовали коммерческие предложения на оказываемые работы), заключила с указанным ИП 28 договоров на проведение кадастровых и лабораторных работ при строительстве фельдшерских акушерских пунктов, расположенных на территории Владимирской области. При этом цена указанных договоров была завышена в несколько раз и составила от 130 до 170 тыс. рублей за каждый договор, при фактической стоимости в 17 тыс. рублей. За заключенные контракты на кадастровые работы она получила взятку в размере 80 000 рублей.Ущерб ГБУ ВО «Облстройзаказчик» от противоправной деятельности фигурантки составил более 1,3 млн. рублей.На основании переданных материалов ОРД, СУ СК России по Владимирской области в отношении указанного лица были возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ч.3 ст.290 УК России.Вину в содеянном преступлении обвиняемая признала полностью, в ходе расследования уголовного дела заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.16 февраля 2022г. решением Ленинского районного суда г.Владимира обвиняемая признана виновной в совершении указанных преступлений и ей назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года и штрафа в размере 200 000 рублей.Фото: https://pixabay.com/ru/