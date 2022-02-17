В минувшем году почти 1,5 тысячи клиентов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» перешли на оплату...

В минувшем году почти 1,5 тысячи клиентов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» перешли на оплату тепловой энергии по 1/7. На сегодняшний день более 72 тысяч собственников многоквартирных домов областного центра оплачивает тепло по факту.Данный способ расчета наиболее прозрачен для потребителей, позволяет планировать семейный бюджет и инициировать энергосберегающие мероприятия в своем доме.«Система «оплата по факту» снижает платежи в летний период и дает возможность уйти от корректировки платы по итогам года. Кроме того, жители могут ежемесячно видеть объем текущих начислений и контролировать свое потребление, принимать решение о внедрении энергосберегающих мероприятий в МКД. Это должно привести к экономии ресурса, и, как следствие - снижению платежа для собственников квартир в домах, которые оборудованы общедомовыми приборами учета», - отметил директор Владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.Напомним, что жителям многоквартирных домов, где установлены общедомовые приборы учета, для перехода на оплату тепловой энергии по 1/7 достаточно выбрать данный порядок на общем собрании жильцов и сообщить о своем решении в «ЭнергосбыТ Плюс».