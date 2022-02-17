Глава облздрава назвал ситуацию неоднозначной.

Во Владимире завершена проверка с отказом пациенту в медицинской помощи. Результаты переданы в Росздравнадзор. Об этом рассказал и.о. директора департамента здравоохранения Артём Осипов.«Я хочу прокомментировать эту историю с точки зрения взаимодействия мужчины и женщины. Для меня ситуация была крайне неоднозначна. Особенно для человека, который видел, как это выглядит на Кавказе. Неоднозначная ситуация. Своего работника я поддержал», - пояснил Артём Осипов.Напомним, что в начале февраля в «сети» появилось , снятое Александром Акоповым. Он сообщил, что медик, пришедший на вызов к супруге, якобы отказалась осмотреть его.Добавим, что многие владимирцы поддержали терапевта, назвав поведение автора ролика хамским.