Накануне поздно вечером в деревне Воютино Меленковского района два человека погибли во время пожара. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электричества. Точную

Накануне поздно вечером в деревне Воютино Меленковского района два человека погибли во время пожара. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электричества. Точную причину устанавливают. В МЧС получили сообщение о возгорании 16 февраля в 23:50. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Однако, ввиду позднего времени происшествия пожар был обнаружен несвоевременно. «По прибытии наблюдалось открытое горение