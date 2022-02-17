Кольчугинская межрайонная прокуратура провела проверку в сфере охраны жизни и здоровья...

Кольчугинская межрайонная прокуратура провела проверку в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних воспитанников на поднадзорной территории.В детском саду №1 прокуратура выявила нарушения в организации детского питания.Так, работники пищеблока не соблюдали условия хранения продуктов, а также готовили из продуктов, не имеющих документов о сроке их годности и условиях хранения.В этой связи в адрес заведующей дошкольным учреждением внесено представление, по результатам рассмотрения которого 2 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.Кроме того, в отношении заведующей складом вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов). Оно находится на рассмотрении.Фото: https://pixabay.com/ru/