Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 16.02.2022 года № 177-к советник юстиции,...

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 16.02.2022 года № 177-к советник юстиции, Рыгалов Евгений Васильевич назначен на должность Гусь-Хрустального межрайонного прокурора. Рыгалов Е.В. родился в 1985 году, в с. Обильном Георгиевского района Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В 2008 году с отличием окончил Владимирский юридический институт ФСИН России.В прокуратуре Владимирской области работает с 2008 года: помощником прокурора Петушинского района, прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры области, заместителем Суздальского межрайонного прокурора, последняя занимаемая должность – помощник прокурора области по организационным вопросам и контролю исполнения.Женат, воспитывает двоих сыновей.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области