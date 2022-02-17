Вчера произошло возгорание в поселке имени Красина Камешковского района. Ближе к вечеру на станции МЧС раздался сигнал о тревоге. В деревянном доме площадью 250 квадратных метров

Вчера произошло возгорание в поселке имени Красина Камешковского района. Ближе к вечеру на станции МЧС раздался сигнал о тревоге. В деревянном доме площадью 250 квадратных метров располагались четыре квартиры, две из которых были охвачены пожаром. Менее чем через час пламя было полностью потушено. Благодаря оперативной работе спасателей никто из жильцов не пострадал. Екатерина Мищенко, начальник