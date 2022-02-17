На завскладом завели административное дело. Материалы находятся на рассмотрении.

В Кольчугине пресекли нарушения при организации питания в детском саду №1. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.«Работники пищеблока не соблюдали условия хранения продуктов, а также готовили из продуктов, не имеющих документов о сроке их годности и условиях хранения», - пояснили в ведомстве.Заведующей внесено представление. Двух виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. На завскладом завели административное дело. Материалы находятся на рассмотрении.