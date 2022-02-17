Вчера в Коврове состоялось торжественное вручение ключей жителям нового трёхэтажного дома. В квартиры переехали 69 человек из аварийного жилья. Дом построили в рамках федерального

Вчера в Коврове состоялось торжественное вручение ключей жителям нового трёхэтажного дома. В квартиры переехали 69 человек из аварийного жилья. Дом построили в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда». На его строительство потратили 44,34 миллиона рублей из федерального, областного и местного бюджетов. «Мы выполняем проект по