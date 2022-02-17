В ближайшие два года планируется переселить еще более 3,5 тысяч человек.

В Коврове 69 человек переселили в новую трёхэтажку на улице Партсъезда. Об этом рассказал врио губернатора Александр Авдеев в соцсетях.«Аварийного жилья ещё много. Каждый десятый дом – с ветхими деревянными перекрытиями. А недвижимость, которая исчерпала эксплуатационный ресурс и не соответствует санитарным нормам, исчисляется тысячами. При этом сегодня по разным причинам не они попадают в реестр», - подчеркнул глава регоина.Он поручил подчинённым проверить и актуализировать списки таких помещений.В Белом доме отмечают, что проект по сокращению непригодного жилья идёт опережающими темпами. Владимирская область занимает 12 место в национальном рейтинге. В ближайшие два года планируется переселить более 3,5 тысяч человек.