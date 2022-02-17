69 ковровчан сегодня получили ключи от новых квартир. В городе оружейников в рамках федерального...

69 ковровчан сегодня получили ключи от новых квартир. В городе оружейников в рамках федерального проекта сдана новостройка для переселенцев из аварийного жилья. Репортаж Кристины Ивановой.Татьяна Алексеевна уже давно представила, что и где будет стоять в ее новой квартире. Благо, времени было достаточно. Эту новостройку на улице 19-ого Партсъезда для ковровских переселенцев из аварийного жилья начали строить в 20-м. А это здание, в котором пока еще живет Татьяна Алексеевна, признано аварийным в 16-м. Поехал фундамент, за ним дрогнули стены. Последней каплей стала щель в углу.Татьяна Салтыкова, жительница г. Коврова:- Ну, сантиметров, наверно, 15-20 была. Конечно, я была очень ошарашена.- Сквозная?- Ну, да. Она туда как-то провалилась. Вот пришлось покупать мешок цемента и заделывать.Еще мешок на внешнюю "отделку" и сугроб под фундамент - говорит, специально просила поближе к дому накидать. Чтоб не дуло. Теперь же, радуется Татьяна Салтыкова, все закупленные стройматериалы пустит на дела приятные - впереди переезд. В новый трехэтажный дом из аварийного фонда переселяются 29 семей. Здание введено в эксплуатацию благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда".Герман Елянюшкин, врио заместителя губернатора Владимирской области:- На 22-23 год предусмотрено порядка 2,8 миллиардов рублей. Это позволит улучшить жизнь, жилищные условия 3800 человек.Сейчас под программу попадают дома, признанные непригодными для жилья до 2017 года. Но список ветхих и ненадежных продолжает пополняться. Непростая ситуация в Гусь-Хрустальном, Струнине, Киржаче, Собинке. Туда направят основной объем средств. В Коврове на данный момент в очереди на расселение- 23 многоквартирных дома.Елена Фомина, глава г. Коврова:- Будут выделяться денежные средства для того, чтобы переселить наших граждан из аварийных домов в новые обустроенные квартиры.- И сейчас какие вот сроки финальные стоят? 23-й год звучал, еще какие?- 30-й год.В этой квартире Татьяна Алексеевна прожила 38 лет и ожидание "всего" в шесть лет воспринимает как удачу. Да и ходить по дому в валенках приходилось только последние несколько зим, улыбается женщина. Не буду, говорит, и сейчас их выбрасывать. Вместе с сыном, внуком и кошкой Машкой она переедет в марте.Кристина Иванова, Семен Карпов, Вести "Владимир"