Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота наркотики синтетического и растительного происхождения.

Дознавателями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение частей растений, содержащих наркотические средства).Осенью прошлого года сотрудниками направления по контролю за оборотом наркотиков в результате реализации оперативной информации дома у фигуранта был изъят сверток с высушенным веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза изъятого вещества показала, что в свертке находилось более 16 граммов наркотикосодержащих частей растений конопли.Установлено, что фигурант вырастил растения на своём приусадебном участке и в дальнейшем высушил для личного потребления.В совершении аналогичного противоправного деяния обвиняется 34-летний житель Лакинска.Фигурант был задержан сотрудниками ОМВД России по Собинскому району в январе текущего года. В ходе личного досмотра оперативники изъяли сверток с 1,07 грамма наркотического средства синтетического происхождения, хранившийся под чехлом мобильного телефона.В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).Установлено, что обвиняемый приобрел запрещенные вещества через «тайник-закладку».В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.