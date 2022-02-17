В России могут ввести механизм досудебной блокировки сайтов, которые продают незарегистрированную...

В России могут ввести механизм досудебной блокировки сайтов, которые продают незарегистрированную пищевую продукцию и биологически активные добавки. Пандемия подхлестнула "нездоровый" интерес ко всевозможным препаратам. А продавцы развернули агрессивную политику продаж. О тех, кто, рискуя здоровьем, обеспечивает им колоссальную выручку - Дарья Давыдова.Полуденный "Разгуляй". На входе в театр - очередь пенсионеров. Кассу сегодня делают заезжие "артисты". Молодые люди взяли в аренду на час два стола и демонстрируют магию потребительского маркетинга.- Сестра сказала, капли для глаз. А тут написано - тоник для век.- Все верно. Он не содержит химии и спирта, поэтому регистрируется как тоник косметический.- А можно в глаза-то капать?- Можно. Нужно!В глаза старикам о пользе фитопластыря рассказывает человек в костюме доктора. Катаракта, боли в суставах, камни в почках? Кажется, у него есть рецепт от всего.- Я вас все равно не слышу. У меня нейросенсорная глухота, поэтому бесполезное дело.Продукцию отпускают строго по очереди, но обслуживают быстро. Кассовая техника - на грани фантастики. В смысле, ее нет. Но опытная команда всегда готова к экспромту.- По просьбе человека, конечно, товарный чек выдается.- Ну, в смысле, "по просьбе"? А вообще чеки вы выбиваете?- Нет. Я работаю по патенту, поэтому не выдаю.Ловкость рук, и на столе появляется печать с реквизитами ИП. По данным открытого реестра, башкирская бизнесвумен декларирует доходы от минимум десяти видов деятельности. Ни один не подпадает под "кассовую амнистию".Коронный в программе, конечно, номер с исчезновением купюр. Вот за кадром ассистент Сергей рекомендует покупателям не экономить на здоровье.- Полный курс у них - двенадцать. Может, Вам пять тогда дать?- Пятьсот шестьдесят - одна упаковка.- А нужно?- Минимум четыре. Я инсультница, я лекарства на пять тысяч каждый месяц беру в аптеке, но... хочу еще попробовать. Может быть, это лучше будет.- А с врачом Вы как-то советовались?- Вот по этому? Нет.- А как же так?- Ну, так беру по газете.Свои афиши бродячие артисты разбрасывают по почтовым ящикам за пару недель до приезда в тот или иной регион. Газета в четыре полосы. Никаких выходных данных. Только пространные статьи о якобы доказанной эффективности препаратов, мнения каких-то экспертов и, разумеется, отзывы несуществующих людей, которые буквально исцелились, принимая чудодейственные снадобья.Мы "пропустили" через поисковик примерно два десятка снимков и фамилий людей в белых халатах с газетных страниц. Академики, профессоры, микологи, паразитологи - совпадений не обнаружено.Приличный врач на такое вообще не подпишется, считает Изабелла Ивкова.- Всё, я поняла, о чем Вы говорите. Ко мне мои пациенты регулярно приносят подобные газеты.Специалист высшей категории, кандидат наук, терапевт со стажем почти сорок лет, это к ней после таких ярмарок приходят люди с жалобами на сыпь, отеки и прочие осложнения. Есть пациенты, которые принимают до восьми препаратов одновременно!- Люди думают, что если он принимает один БАД от суставов, другой от глаз, третий от головы, четвертый от печени, пятый от головы, от поясницы и так далее по списку, то всё будет хорошо. На самом деле это грубейшее нарушение. И даже те БАДы, которые сертифицированы, нужно принимать, консультируясь с врачом. // Мы вообще не знаем, что здесь находится. Они приехали во Владимир, продали, уехали и вообще забыли.Секрет многолетнего успеха таких выступлений прост. Формально потребителя никто не обманывает. Живительных меда или корня солодки в составе эликсиров недостаточно для состава преступления. Содержимое флаконов и блистеров может быть даже сертифицировано - не как лекарство, а как косметический или пищевой товар. А то, что публику вводят в заблуждение, говоря о целебных свойствах мазей и сиропов, так это - закон жанра. Пока мы выясняли отношения с художественным руководителем "Разгуляя", иллюзионисты погрузили реквизит в такси и исчезли. График гастролей расписан на недели вперёд.Дарья Давыдова. Александр Чунаев и Андрей Синягин. "Вести-Владимир"