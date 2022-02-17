Жителям Суходола больше не обратиться к врачу в родном селе. Единственный фельдшер уволился и ФАП закрыли. Алексей Межевикин – отец двоих детей. Мужчина рассказал, что оперативно обратиться

Жителям Суходола больше не обратиться к врачу в родном селе. Единственный фельдшер уволился и ФАП закрыли. Алексей Межевикин – отец двоих детей. Мужчина рассказал, что оперативно обратиться за помощью, если ребенок заболел, в Суходоле больше некуда. И хоть медпункт и был в буквальном смысле слова деревенским – людям здесь помогали. Алексей Межевикин, житель села Суходол