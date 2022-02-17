Исследования подтвердили, что эффективность первого компонента препарата идентична «Спутнику Лайт».

Во Владимирской области изменились правила вакцинации от коронавируса. Сейчас для того, чтобы курс был завершённым достаточно привиться одним компонентом «Спутника V». Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Артём Осипов.«Это сделано на основании строгой аналитики Роспотребнадзора и Минздрава. Исследования подтвердили, что эффективность первого компонента препарата идентична «Спутнику Лайт». Обе вакцины имеют одну и ту же технологическую платформу. Чтобы получить QR-код и сформировать иммунитет, необходимо сделать одну инъекцию», - пояснил он.Добавим, что в 33-ем регионе первый этап вакцинации от Covid-19 прошли более 631 тысячи жителей. Ревакцинировались - почти 103 тысячи человек.