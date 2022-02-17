Напомним, что борьба за олимпийское золото развернётся во время произвольной программы. Она начнётся 17 февраля в 13:00.

В поддержку российской фигуристки Валиевой в региональных соцсетях появляется множество видеороликов. Владимирцы присоединились к жителям другим регионов.Юная фигуристка из российской сборной Камилла Валиева стала, пожалуй, главной звездой Олимпийских игр в Пекине. К ней и каждому ее выступлению приковано внимание журналистов всей планеты. Хотелось бы, чтобы причиной такого интереса стали невероятные результаты и сложные элементы программы 15-летней девочки с уникальным спортивным дарованием, но пока всех волнует ситуация с допинговым скандалом – недавно МОК обвинил Валиеву в употреблении запрещенных веществ.На днях Международный суд встал на сторону российской спортсменки, вернув ее в число участников главного старта четырехлетия. Камилла здорово откатала короткую программу и, несмотря на прессинг и эмоциональное потрясение, оказалась лидером. К слову, второе промежуточное место заняла россиянка Анна Щербакова.Вся страна с замиранием сердца следит за олимпийской судьбой маленькой «звездочки». А пока в социальных сетях началось цунами из флешмобов в поддержку спортсменки. «Камилла, мы с тобой!» - видео с таким посланием записали ученицы владимирской школы фигурного катания, в котором пируэты на коньках.Чуть менее эффектное, но не менее эмоциональное послание студенты владимирского филиала РАНХиГС.Напомним, что борьба за олимпийское золото развернётся во время произвольной программы. Она начнётся 17 февраля в 13:00. Россию представляют Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.