Напомним, что борьба за олимпийское золото развернётся во время произвольной программы. Она начнётся 17 февраля в 13:00.
В поддержку российской фигуристки Валиевой в региональных соцсетях появляется множество видеороликов. Владимирцы присоединились к жителям другим регионов.
Юная фигуристка из российской сборной Камилла Валиева стала, пожалуй, главной звездой Олимпийских игр в Пекине. К ней и каждому ее выступлению приковано внимание журналистов всей планеты. Хотелось бы, чтобы причиной такого интереса стали невероятные результаты и сложные элементы программы 15-летней девочки с уникальным спортивным дарованием, но пока всех волнует ситуация с допинговым скандалом – недавно МОК обвинил Валиеву в употреблении запрещенных веществ.
На днях Международный суд встал на сторону российской спортсменки, вернув ее в число участников главного старта четырехлетия. Камилла здорово откатала короткую программу и, несмотря на прессинг и эмоциональное потрясение, оказалась лидером. К слову, второе промежуточное место заняла россиянка Анна Щербакова.
Вся страна с замиранием сердца следит за олимпийской судьбой маленькой «звездочки». А пока в социальных сетях началось цунами из флешмобов в поддержку спортсменки. «Камилла, мы с тобой!» - видео с таким посланием записали ученицы владимирской школы фигурного катания, в котором пируэты на коньках.
Чуть менее эффектное, но не менее эмоциональное послание студенты владимирского филиала РАНХиГС.
Напомним, что борьба за олимпийское золото развернётся во время произвольной программы. Она начнётся 17 февраля в 13:00. Россию представляют Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.