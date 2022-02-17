Напомним, МОК обвинил спортсменку в употреблении допинга, но международный суд встал на сторону...

Напомним, МОК обвинил спортсменку в употреблении допинга, но международный суд встал на сторону Валиевой, разрешив участие в личном турнире.Ученицы владимирской школы фигурного катания выполнили сложные элементы на льду - вслед за своим кумиром. С российскими флагами и портретами Валиевой вышли на улицы студенты РАНХиГС, проскандировав "Болеем за наших!".Камила Валиева первой исполнила в женском катании четверной прыжок на Олимпийских играх. Накануне в Пекине она получила за короткую программу 82,16 балла, обойдя всех соперниц.