По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики подготовили...

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики подготовили рейтинг регионов РФ по зарплатам. Где в России самые большие зарплаты? И на каком месте оказалась Владимирская область?Как и прежде лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования РИА Рейтинг, лидером в 2021 году по зарплатам является Чукотский автономный округ. В нем более 46% работников зарабатывают 100 тысяч рублей. Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ, который может похвастаться тем, что 40,5% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. На третью позицию по доле высоких зарплат поднялась Магаданская область. Четвертым и пятым регионами стали Ненецкий автономный округ и Москва (годом ранее столица была третьей).Владимирская область оказалась на 63 месте. Более 100 тысяч рублей в месяц зарабатывают только 2% работников региона. Доля работающих с зарплатой ниже 15 000 рублей в месяц существенно выше? процент составляет 15,3 от всего населения Владимирской области. Диапазон распространенных зарплат в регионе - от 19 000 до 38 000 рублей.Фото: https://ru.freepik.com/