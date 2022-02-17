В онкологическом диспансере появился аппарат контактного облучения для проведения брахитерапии. Владимирские врачи уже провели 150 сеансов лечения рака шейки матки. Брахитерапия оказывает

В онкологическом диспансере появился аппарат контактного облучения для проведения брахитерапии. Владимирские врачи уже провели 150 сеансов лечения рака шейки матки. Брахитерапия оказывает эффект подобный хирургическим вмешательствам. Но в отличии от хирургии, она не ухудшает качество жизни пациентов. Наоборот, лечение при помощи лучевого аппарата минимизирует срок терапии и реабилитации. Специалисты отмечают, что новая методика совершенно безопасна.