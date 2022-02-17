Это стало возможным благодаря поставке в областной клинический онкологический диспансер в октябре прошлого года современного гамма-терапевтического аппарата.

За четыре месяца владимирские онкологи провели уже более 150 сеансов брахитерапии при лечении рака шейки матки и тела матки. В перспективе возможно применение этого метода терапии при лечении злокачественных новообразований. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.В октябре прошлого года в областной клинический онкологический диспансер привезли современный гамма-терапевтический аппарат контактного облучения. Устройство нужно, чтобы проводить брахитерапию – лучевую терапию, основной особенностью которой является непосредственный контакт источника ионизирующего излучения с опухолевой тканью.За прошедший год Владимирский онкодиспансер получил магнитно-резонансный томограф, гамма-терапевтический аппарат контактного облучения для проведения брахитерапии, аппараты ИВЛ, передвижные рентгеновские аппараты и другое современное медоборудование. Техническое переоснащение региональной онкологической службы продолжится и в 2022 году.