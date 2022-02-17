Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владислава Малкина прокурором...

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владислава Малкина прокурором Владимирской области.Кандидатуру Малкина поддержали на заседании члены Совета Федерации.Владиславу Малкин 43 года. В 2001 году окончил Московский новый юридический институт по специальности «Юриспруденция» и поступил на службу в органы прокуратуры Краснодарского края, где прошел путь от помощника прокурора Центрального района города Сочи до первого заместителя прокурора края. В июне 2020 года был назначен на должность прокурора Орловской области, там и работал до последнего времени.Указом президента РФ награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Приказами генпрокурора России награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», нагрудным знаком «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» III степени, медалью Ягужинского.В декабре 2021 года Игоря Пантюшина, восемь лет возглавлявшего прокуратуру Владимирской области, перевели на ту же должность в Башкортостан.Фото: ria57.ru