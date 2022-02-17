Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владислава Малкина прокурором Владимирской области. Ранее его кандидатуру поддержали на заседании члены Совета Федерации.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владислава Малкина прокурором Владимирской области. Ранее его кандидатуру поддержали на заседании члены Совета Федерации. Владислав Малкин родился 15 ноября 1978 года. В 2001 году окончил Московский новый юридический институт по специальности «Юриспруденция». Далее поступил на службу в органы прокуратуры Краснодарского края. Он начал службу в должности помощника