В полиции просят звонить по номерам: +7(495)694-97-87 или 102.

Во Владимирской области разыскивается ранее судимый за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности детей 36-летний Григорий Товмасян. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Как сообщают , В производстве следственного управления по ГУ МВД РФ по Москве находится уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 132 УК РФ.В случае, если вы располагаете любой информацией оместонахождении Григория Артуровича, в полиции просят звонить по номерам: 8(495)694-97-87 или 102.