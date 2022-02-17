В мэрию поступило 11 жалоб на цифровизацию школ.

Во Владимире родители школьников жалуются на . Они являются пропуском в учебное заведение и средством оплаты питания в столовой, а также используются при проезде в общественном транспорте. Об этом рассказали наши коллеги из .Действующие ранее магнитные пропуски становятся недействительными. К слову, деньги на них не так давно сдавали сами родители. Новые карты персонализированы - на них нанесены ФИО и фото владельца, а также личный код и номер. Владимирцы боятся, что личные данные их детей могут утечь в «сеть».Ещё мам подростков не устраивает, что новая карта является платёжным средством. Если ребёнок её потеряет, то стоимость восстановления обойдётся в 100 рублей. Магнитные пропуски стоили по 30 рублей и не применялись при оплате товаров или услуг.В мэрии разъяснили, что отказаться от использования карты нельзя. Однако можно игнорировать её, как способ оплаты завтраков, обедов и транспортных расходов, но при входе в школу ребёнок будет обязан прикладывать новый пропуск к терминалу.В мэрии Владимира отмечают, что в администрацию поступают единичные жалобы на цифровизацию учреждений. Сейчас зарегистрировано 11 таких обращений при общем количестве учащихся равном 39 405.Внедрение новой системы продолжается почти полгода. Власти отмечают плюсы автоматизации в снижении нагрузки на учителей и контроле за безопасностью детей.