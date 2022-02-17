Во Владимирской области изменились правила вакцинации «Спутником V». Теперь для того, чтобы курс был завершённым можно привиться одним компонентом препарата. Об этом сообщил и.о. директора

Во Владимирской области изменились правила вакцинации «Спутником V». Теперь для того, чтобы курс был завершённым можно привиться одним компонентом препарата. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Артём Осипов во время онлайн-брифинга. «Это сделано на основании строгой аналитики Роспотребнадзора и Минздрава. Исследования подтвердили, что эффективность первого компонента препарата идентична «Спутнику Лайт». Обе вакцины имеют одну