Кроме этого, обвиняемому предстоит возместить материальный ущерб за ложный вызов.

Прокуратура Владимира направила на рассмотрение уголовное дело о заведомо ложных угрозах взрыва больницы. Его будет рассматривать Октябрьский районный суд.Сотрудник ЧОПа, охранявший клиническую больницу скорой медицинской помощи, напился на рабочем месте и спалился перед начальством. Выпивоху уволили.«Желая отомстить, он трижды сообщил по номерам «101» и «112» о заложенной в больнице бомбе», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.К месту предполагаемого минирования выезжали сотрудники экстренных служб МЧС и МВД.В ходе проверки информация не подтвердилась. Телефонного террориста вычислили.Обвиняемому предстоит возместить материальный ущерб за ложный вызов. Кроме этого, по инкриминируемой статье ему грозит до 5 лет колонии.