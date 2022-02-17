В отношении жителя Владимира направлено в суд уголовное дело. Он обвиняется в заведомо ложном...

В отношении жителя Владимира направлено в суд уголовное дело. Он обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, сотрудник охраны в городской Клинической больнице скорой медицинской помощи города Владимира при исполнении служебных обязанностей употреблял алкоголь на рабочем месте. В этом он был уличен руководством медицинского учреждения. В связи с чем работодатель принял решение о его увольнении.После чего из чувства мести злоумышленник трижды сообщил по номерам «101» и «112» не соответствующие действительности сведения о заложенном в здании больницы взрывном устройстве.При получении указанных сообщений в УМВД России по г. Владимиру организован выезд на место происшествия следственно-оперативной группы при поддержке сотрудников и спецтехники ГУ МЧС России по Владимирской области.В ходе проверочных мероприятий информация не подтвердилась. Санкцией ч. 2 ст. 207 УК РФ предусмотрено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.Уголовное дело предстоит рассматривать Октябрьскому районному суду г. Владимира.Обвиняемому также предстоит возместить материальный ущерб, выразившийся в затратах на выезд личного состава правоохранительных органов по факту заведомо ложного сообщения готовящемся взрыве.Фото: https://stock.adobe.com/ru/