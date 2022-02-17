Средний разбег по доходам варьируется от 19 до 38 тысяч рублей.

Владимирская область заняла 63 место из 85 в национальном рейтинге зарплат. Он составлен исходя из данных, предоставленных всеми субъектами РФ.Возглавляет список Чукотский АО, где почти половина населения получает больше 100 тысяч рублей в месяц. Следом расположились Ямало-Ненецкий АО и Магаданская область. В Москве почти треть населения может похвастаться таким жалованьем.Наш регион находится на 63 строчке. Всего 2% владимирцев зарабатывают больше 100 тысяч в месяц. При этом оклад менее 15 тысяч у 15,3% жителей. Средний разбег по доходам варьируется от 19 до 38 тысяч рублей.