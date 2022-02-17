Во Владимирской области изменились правила вакцинации. Об этом сообщил 17 февраля в ходе...

Во Владимирской области изменились правила вакцинации. Об этом сообщил 17 февраля в ходе онлайн-брифинга исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Владимирской области Артем Осипов.Курс иммунизации будет считаться завершенным уже после первого укола вакциной «Спутник V».«Сделано это на основании строгой аналитики, которую провёл и Роспотребнадзор и Минздрав, и НИИ, которые подтвердили, что эффективность первого компонента «Спутника V» и «Лайта», который тоже сделан на базе той же технологии, что и «Спутник V», они идентичны», - отметил Артем Осипов.У обеих вакцин одинаковый изготовитель, а также производятся они на одной и той же платформе, что также подтверждает одинаковый уровень качества препарата.В отношении других вакцин правила не изменились.Ревакцинироваться рекомендуется через 6 месяцев. Сделать прививки, предохраняющие от тяжелого течения болезни, могут и дети с 12 лет. Для них разработана специальная вакцина «Спутник М».