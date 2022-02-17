С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 119 111 владимирцев.

Во Владимирской области на 17 февраля выявлено 2139 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 399 человек. Ещё 203 жителя подхватили опасный вирус в 284 сл. в Муромском, 353 сл. в Ковровском, 44 сл. в Петушинском, 98 сл. в Кольчугинском, 342 сл. в Александровском, 115 сл. в Юрьев-Польском, 54 сл. в Гусь-Хрустальном, 29 сл. в Судогодском, 1 сл. в Собинском, 11 сл. в г. Радужный, 175 сл. в Киржачском, 93 сл. в Камешковском, 32 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Меленковском, 61 сл. в Вязниковском,31 сл. в Суздальском, 16 сл. в Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 119 111 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 32 065 заболевших во Владимире, 12801 - в округе Муром, 10870 - в Гусь-Хрустальном районе.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.